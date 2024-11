AlphaVPS ist ein VPS-Anbieter aus Bulgarien. Je nach Anwendungsfall bieten sie verschiedene Arten von virtuellen Servern an - hochleistungsfähig, mit Speicherplatz, erschwinglich und mit spezifizierter zugrunde liegender Hardware. Sie bieten Server in Europa (z.B. Bulgarien, Deutschland und Großbritannien) und in den USA an.

Preisgestaltung

AlphaVPS ist im Allgemeinen sehr erschwinglich. Der günstigste Server beginnt bei 3,50 €/Monat für 4 Kerne und 2 GB RAM.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.