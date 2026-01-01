Actalis SSL

Actalis, eine Zertifizierungsstelle aus Italien, bietet einen ACME-Dienst zur vollständigen Automatisierung der Ausstellung und Erneuerung von SSL/TLS-Zertifikaten an. Die Abonnementmodelle – einschließlich des kostenlosen Modells – ermöglichen eine unbegrenzte Anzahl von ACME-Zertifikaten und sind somit ideal für Hosting-Anbieter, Webagenturen und Unternehmen.

Unterstützt die Ausstellung und Erneuerung von Zertifikaten über ACME

Unterstützt keine Wildcard-Zertifikate im kostenlosen Tarif

Unterstützt keine IDNs

Das Dashboard bietet keine Zwei-Faktor-Authentifizierung

Preisgestaltung

Actalis bietet ein Abonnementmodell, das auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten ist, von persönlichen Projekten bis hin zu Unternehmensumgebungen. Alle Tarife umfassen unbegrenzte ACME-Zertifikate. Der kostenlose Tarif unterstützt keine Wildcard-Zertifikate.

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