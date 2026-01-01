Actalis SSL
Actalis, eine Zertifizierungsstelle aus Italien, bietet einen ACME-Dienst zur vollständigen Automatisierung der Ausstellung und Erneuerung von SSL/TLS-Zertifikaten an. Die Abonnementmodelle – einschließlich des kostenlosen Modells – ermöglichen eine unbegrenzte Anzahl von ACME-Zertifikaten und sind somit ideal für Hosting-Anbieter, Webagenturen und Unternehmen.
- Unterstützt die Ausstellung und Erneuerung von Zertifikaten über ACME
- Unterstützt keine Wildcard-Zertifikate im kostenlosen Tarif
- Unterstützt keine IDNs
- Das Dashboard bietet keine Zwei-Faktor-Authentifizierung
Preisgestaltung
Actalis bietet ein Abonnementmodell, das auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten ist, von persönlichen Projekten bis hin zu Unternehmensumgebungen. Alle Tarife umfassen unbegrenzte ACME-Zertifikate. Der kostenlose Tarif unterstützt keine Wildcard-Zertifikate.
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Hosting
|Domain-Name
|Verwendungszweck
|Abfrage-Typ
|Hosting-Anbieter
|acme-api.actalis.com
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|www.actalis.com
|Verwaltung des Hauptdienstes
|Web
|
|Report
|www.actalis.com
|Repräsentation
|Web
|
|Report