Europäische Zahlungsanbieter

Ein Zahlungsdienstleister (Zahlungsanbieter) unterstützt Unternehmen bei der Abwicklung von Zahlungen. In einem Webshop beispielsweise ist der Zahlungsdienstleister für die eigentliche Abwicklung der Zahlung zuständig und bietet oft mehrere Zahlungsmethoden an, aus denen der Nutzer wählen kann. In den meisten Fällen stellt der Zahlungsanbieter auch die Website zur Verfügung, auf der z. B. die Kreditkartennummer eingegeben wird, damit dies nicht auf der Seite des Geschäfts geschehen muss, um die Sicherheit zu erhöhen.

Diese Kategorie enthält Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).

