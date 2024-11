Europäische Video-Hosting-Anbieter

Bei einem Video-Hosting-Anbieter können Videos hochgeladen und dann in Websites eingebettet werden. In vielen Fällen können Videos auch direkt bei dem Hosting-Anbieter hochgeladen werden, bei dem die Website gehostet wird, was jedoch mitunter zusätzlichen Aufwand bedeutet. Beispielsweise muss das Video in verschiedenen Formaten bereitgestellt werden, damit es von den Browsern gut unterstützt wird. Um dies zu vereinfachen, verwenden viele Websites Video-Hosting-Tools. Die meisten Video-Hosting-Dienste bieten einen Videoplayer, dessen Design und Funktionalität konfiguriert werden kann.

Diese Kategorie enthält Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).

