FFMUC DNS
Die gemeinnützige Organisation Freifunk München bietet einen öffentlichen DNS-Resolver an, der DNS-over-HTTPS und DNS-over-TLS unterstützt. Die Server stehen in Deutschland und Österreich.
Preisgestaltung
FFMIC DNS ist völlig kostenlos und wird durch Spenden finanziert
Hosting
|Domain-Name
|Verwendungszweck
|Abfrage-Typ
|Hosting-Anbieter
|anycast.ffmuc.net
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|dot.ffmuc.net
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|doh.ffmuc.net
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|ffmuc.net
|Repräsentation
|Web
|
|Report